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Tokat'ta yaşanan patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

Erol Yıldız, Ekber Türkoğlu  | 18.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Tokat'ta yaşanan patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.

Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.

Tokat Valisi Hatipoğlu'ndan bağ evindeki patlama ile ilgili açıklama

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamanın ilk bulgulara göre aileler arası husumetten kaynaklandığının anlaşıldığını bildirdi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erbaa ilçesinin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personeli ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Olayın yaşandığı bağ evine yakın yerde ikamet eden Habip Balcı da AA muhabirine, patlama sesi duyduklarını dile getirerek, "Hemen olay yerine doğru komşularımız gitti. Yaralıları dışarı çıkardık. Bir yaralı askeri taksi ile hastaneye gönderdik." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de olay yerinde incelemede bulundu.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti.
Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

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