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Yaşam

Komana Antik Kenti kazısında kadın işçiler de görev yapıyor

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında, bölgede bulunan köyde yaşayan 4 kadın da işçi olarak görev alıyor.

Ekber Türkoğlu  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Komana Antik Kenti kazısında kadın işçiler de görev yapıyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Komana Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalara bu sezon 30 işçi ile 18 kişilik bilimsel heyet katılıyor.

Bölgedeki Bula ve Gümenek köylerinde yaşayan 4 kadın işçi de bu sezon, antik kentin gün yüzüne çıkarılması amacıyla yürütülen kazı çalışmalarında görev yapıyor.

Kazı Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, Komana'daki araştırmaların 21. yılında olduklarını söyledi.

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Bu sene de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi desteğiyle kazı çalışmalarını sürdüklerini anlatan Erciyas, "İşçilerimizden 4'ü kadın. Bu sene kadın işçilerle çalışmaktan dolayı memnunum. Bizlere katıldıkları için gurur duyuyorum. Yıllardır burada bir kadın olarak mücadele veriyorum. Onlarla her ortamda birlikteyiz. Yıllardır tanışıyoruz, farklı alanlarda çalışmalar yaptık, kültür mirası bilincinin artırılması amacıyla farklı eğitimlerde bir araya geldik." dedi.

Erciyas, kadın çalışanların bu sezon kendilerine katılmalarını yıllardır yaptıkları çalışmaların bir ürünü olarak gördüğünü dile getirerek "Bir kadın olarak hem evde hem işte, hayatın her yerinde var olabileceklerini, gerek fiziksel, gerek sosyal olarak kendilerini en iyi şekilde temsil edebileceklerini gösteren bir gelişme. Bu sene davet ettik kendilerini, bize katılmalarını istedik." diye konuştu.

Kadın işçilerden üç çocuk annesi Elif Demiryürek, Bula köyünde yaşadığını belirterek "Kazı çalışmalarına ilk defa bu sene katıldım. Tarlada, bağda yaptığımız işlerden farkı yok ama öz güvenimizi destekliyor. Kazı çalışmaları da güzel gidiyor. İnşallah güzel biçimde gün yüzüne çıkarırız. Burcu hocamızın bir kadın olarak bu işin başında olması, bize ayrıca gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir ibadet merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve farklı araştırma fonları tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, orta Karadeniz bölgesinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004'te uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için 2009 yılında kazı çalışmaları başlatılmıştı.

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