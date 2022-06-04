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Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.

Ekber Türkoğlu   | 04.06.2022
Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu Fotoğraf: Ekber Türkoğlu - AA

Tokat

Tokat Belediyesince Erenler Mahallesi'nde bir süre önce sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı. İş makinesinin çalışması sırasında mezar taşına rastlanması üzerine görevliler incelemede bulundu

Buradan 2 lahit ile 1 mezar taşı çıkarıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Uzun, AA muhabirine, bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi. 

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