Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu
Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat
Tokat Belediyesince Erenler Mahallesi'nde bir süre önce sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı. İş makinesinin çalışması sırasında mezar taşına rastlanması üzerine görevliler incelemede bulundu
Buradan 2 lahit ile 1 mezar taşı çıkarıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.
Mahalle sakinlerinden İbrahim Uzun, AA muhabirine, bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.