Dolar
39.32
Euro
45.60
Altın
3,361.86
ETH/USDT
2,752.70
BTC/USDT
107,589.00
BIST 100
9,580.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Bolat, “Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirge Toplantısı”nda konuşuyor Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu uçak düştü
logo
Yaşam, insana dair

Dedesinin köyde kullandığı sepetlerden etkilenip örme konusunda ustalaştı

Tokat'ta yaşayan 30 yaşındaki Bircan Menevşe, dedesinin köyde kullandığı sepetlerden etkilenerek öğrendiği sepet örme işinde ustalaştı.

Ekber Türkoğlu  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Dedesinin köyde kullandığı sepetlerden etkilenip örme konusunda ustalaştı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Menevşe, köydeki evlerinde, vefat eden dedesinin kullandığı 30'a yakın sepetten etkilenerek sepet örme işine merak sardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu konuda sepet ustalarını gözlemleyerek, videolar izleyerek kendisini geliştiren Menevşe, 2 yılda yaklaşık 300 sepet örüp kendisine gelir kapısı oluşturdu.

Atık gazete kağıtlarını da sepet örerek değerlendiren Menevşe, kurumlarca açılan kurslarda kursiyerlere de sepet örme eğitimi veriyor. Menevşe'nin ördüğü sepetler hediyelik ve süs eşyası olarak kullanılıyor.

Bircan Menevşe, AA muhabirine, sepet örmeye 2 yıldır devam ettiğini söyledi.

Çocukluk yıllarından bu yana dedesinden kalan sepetlerden etkilendiğini belirten Menevşe, "Ömre şahitlik etmiş birçok sepet var. Yıllardır dikkatimi çekiyordu. Bu sepetleri normal yaşam alanlarında kullanıma çevirmek istiyordum. Böylece sepet yolculuğu başladı. Kendim sepetin yapılışına bakarak ve birkaç noktadan bilgiler alarak başladım. Kendi kendime öğrendim diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Çok aşamadan geçip bir ürünü ortaya çıkarabiliyoruz"

Sepetlerin yapımında emeğin çok olduğuna dikkati çeken Menevşe, şunları kaydetti:

"Sepetleri paket kağıdı, gazete kağıdından ve ambalaj kağıdından yapıyoruz. Sepet yapımının birçok aşaması var. Belli aralıkta kesiyoruz kağıtları. Sonrasında şiş yardımıyla sarıp boyama aşamamız var. Boyama aşamasından sonra kurutma aşaması bu aşamadan sonra nemlendirip örme aşaması var. Aslında bir bebeği büyütmek gibi. Çok aşamadan geçip bir ürünü ortaya çıkarabiliyoruz. Sepet yapma zamanım boyutuna ve ölçüsüne göre değişiyor. Küçük ürünü bir günde çıkarabiliyoruz. Bir sepeti çıkarmamız bir günümüzü ya da bir haftamızı alabiliyor. Çıkardığımız ürünün boyuna göre değişiyor."

Menevşe, sepetlerin boyutuna göre fiyatlandırıldığını, fiyatların ise 1000 ila 10 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs"ten yargılanmasına başlandı
İstinaf mahkemesi, Sinan Ateş cinayeti davasında verilen cezaları hukuka uygun buldu
TİGEM'in badem ormanları erozyonla ve zararlılarla mücadele ediyor
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama: KAAN, savunma sanayi işbirliğinin dönüm noktalarından
Bakan Göktaş: Aile, Türk devlet geleneğinde toplumun temelidir

Benzer haberler

Dedesinin köyde kullandığı sepetlerden etkilenip örme konusunda ustalaştı

Dedesinin köyde kullandığı sepetlerden etkilenip örme konusunda ustalaştı

Sağlık Bakanlığından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına ilişkin açıklama

Yeni tespit edilen kene Türkiye'deki 56. tür olarak kayıtlara geçti

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu
Tokat'ta asırlık kavurma ikram etme geleneği yaşatılıyor

Tokat'ta asırlık kavurma ikram etme geleneği yaşatılıyor
Bayramlarda misafirlere "iliçli sini böreği" ikram ediliyor

Bayramlarda misafirlere "iliçli sini böreği" ikram ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet