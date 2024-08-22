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Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Ahmet Can Korkmaz, Ekber Türkoğlu  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Tokat

Akpınar Mahallesi Ayazma Küme evleri mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.

Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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