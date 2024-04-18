Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokat
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem üssü olan Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hatipoğlu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.