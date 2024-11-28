Dolar
34.65
Euro
36.63
Altın
2,638.00
ETH/USDT
3,596.90
BTC/USDT
95,484.00
BIST 100
9,646.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Bolat, Ankara’da “Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kenan Irtak  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 29 Kasım'da "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1865 İstanbul-Roma", "TK 1866 Roma-İstanbul", "TK 1323 İstanbul-Bologna" ile "TK 1324 Bologna-İstanbul" tarifeli seferlerinin icra edilemeyeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT World Forum 2024 yarın başlıyor
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi
Umman'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde ilk ziyaret
Türkiye ve dünya gündemi
"Siberağ-10" operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 23'ü tutuklandı

Benzer haberler

THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi

THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi

İtalya Başbakanı Meloni: Lübnan'daki ateşkesi bir başlangıç ​​noktası olarak görmeliyiz

THY, Ohri'ye uçuş başlatacak

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, bu akşam itibarıyla ateşkes olmasını umduğunu söyledi

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, bu akşam itibarıyla ateşkes olmasını umduğunu söyledi
MED Forumu'nda Akdeniz'de güvenlik konusu ve Türkiye'nin tezleri ele alındı

MED Forumu'nda Akdeniz'de güvenlik konusu ve Türkiye'nin tezleri ele alındı
G7, UCM'nin Netanyahu kararına yönelik ortak bir tutum benimsemek için çalışıyor

G7, UCM'nin Netanyahu kararına yönelik ortak bir tutum benimsemek için çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet