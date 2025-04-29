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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanla sürdürüyor.
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Spor, Basketbol

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nda hedef İtalya'dan altın madalyayla dönmek

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Oyunları'ndan (Trisome European Games) altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sergen Sezgin  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nda hedef İtalya'dan altın madalyayla dönmek Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Milli takım, İtalya'da haziranda yapılacak Down Sendromlular Avrupa Oyunları için Bursa'da BTSO Meslek Eğitim Kampüsü'nde hazırlık kampının dördüncü ayağını gerçekleştirdi.

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Takımın başantrenörü Ufuk Bulut, AA muhabirine, 2018 yılında kurdukları takımla önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Avrupa ve dünya ikincilikleriyle sistemli çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Bulut, her geçen gün daha da tecrübelendiklerini dile getirdi.

Bulut, alınan başarılarla takımın motivasyonunun da arttığını anlatarak, "En son Antalya'da turizm oyunlarında mücadele ettik. Özel sporcularının olimpiyatları da diyebiliriz. Orada gerçekten çok üst seviye bir final maçı oynadık ama İtalya'ya mağlup olduk. Bizim için onlar hep şampiyonlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, onların burada olması, bizimle beraber bağımsız zaman geçiriyor olması bile onların aslında şampiyon olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bulut, Bursa'daki kamp sürecinin verimli geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Kasım ayında başladık. Bu dördüncü kampımız ve oyuncularımız günden güne gelişim gösteriyor. Biz aslında baktığımız zaman 2018 yılında kurulmuş yeni bir takımız. Tüm bunlara rağmen sporcularımız yüksek performans gösteriyor. Bu takım aynı zamanda topluma da bir örnek. 'Hiçbir şey yapamaz' denen bu çocuklar neler başarıyor herkes görmeli. Kapımız açık, isteyen gelebilir. Her gittiğimiz organizasyondan mutlaka madalyayla dönüyoruz. Mutlaka podyuma çıkacağız ama bu kez altın madalya istiyoruz. Son organizasyon finalinde İtalya'ya bir sayı farkla kaybetmiştik. Bu kez onları evlerinde yenmeye ve altın madalyayı almaya gidiyoruz."

Takımın sporcularından Eren Yılmaz da oyun kurucu olduğunu ve 6 yıldır basketbol oynadığını söyledi.

Bu süreçte başarılar elde ettiğini belirten Eren, "En son İtalya'ya kaybettik. Sağlık olsun. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Allah'ın izniyle bu kez daha iyi sonuçla döneceğiz." diye konuştu.

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