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THY'nin İtalya'ya yarın planladığı bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın İtalya'nın Milano ve Bergamo kentlerinden İstanbul'a yapılması planlanan bazı seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini bildirdi.

Gökhan Yılmaz  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
THY'nin İtalya'ya yarın planladığı bazı seferler iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" seferleri ile AnadoluJet'in "TK 7794 Sabiha Gökçen-Bergamo" ve "TK 7796 Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.

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