THY Teknik AŞ ile Endonezyalı Citilink Hava Yolları arasında bakım hizmetleri anlaşması yapıldı
Türk Hava Yollarının (THY) uçak bakım ve onarım şirketi THY Teknik AŞ ile Endonezyalı Citilink Hava Yolları arasında uzun dönemli komponent ikame ve bakım anlaşması imzaladı.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda uluslararası hava yolu şirketine uçak ve komponent bakım çözümleri sunan THY Teknik AŞ, uzun yıllardır Citilink'e verdiği komponent bakım ve onarım hizmetini sürdürecek.
İmzalanan yeni anlaşmayla, Citilink'in Airbus A320 filosunun komponent ikame ve bakım hizmetlerini THY Teknik AŞ karşılayacak. Bu işbirliği Citilink şirketine, THY Teknik AŞ'nin geniş komponent envanterinden yararlanma imkanı verecek. İki şirket arasındaki süregelen işbirliği, iniş takımlarının bakımını kapsayan bu anlaşmayla kuvvetlendirilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, uzun zamandır çözüm ortağı oldukları Citilink ile işbirliğini sürdürmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu yeni anlaşma, Citilink'in bize duyduğu güveni ve komponent ikame ve bakım hizmetlerindeki yetkinliğimizi kanıtlar niteliktedir. Citilink'e bizi çözüm ortağı olarak tercih ettiği için teşekkür ediyor, müşterimizin operasyonlarının verimliliğini artıracak kaliteli hizmetler sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Citilink Başkanı ve Genel Müdürü Dewa Rai ise "Operasyonel uzmanlıkları ve geniş hizmet yelpazeleri sayesinde, Airbus A320 filomuzun her türlü komponent bakım ve ikame hizmetini karşılayacaklarına inanıyoruz. İşbirliğimizin devamı Citilink'in yolcuları için güvenli, verimli ve konforlu uçuşa verdiği önemi kanıtlar niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.