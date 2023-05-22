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THY, deprem bölgesine uçuşlarda sabit fiyat uygulamasını 1 Haziran'a kadar sürdürecek

Gökhan Yılmaz  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
THY, deprem bölgesine uçuşlarda sabit fiyat uygulamasını 1 Haziran'a kadar sürdürecek

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yapılacak uçuşlardaki 550 liralık sabit fiyat uygulamasının 1 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak tüm vatandaşların yanında oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelere yapılacak uçuşlarda sabit fiyat uygulamamız devam etmektedir. 1 Haziran'a kadar afet bölgelerine 550 lira olan uçuşlarımızda yerinizi ayırabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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