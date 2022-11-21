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Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a roketli saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İrfan Aydoğdu, Fevzi Kemal Karagöz   | 21.11.2022
Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a roketli saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, Suriye'den terör örgütü mensuplarınca Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik havan saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 havan-roket atıldığını belirtti.

 

Saldırıda yaralanan sağlık çalışanı, yaşadıklarını anlattı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sırasında yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını anlattı.

Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gören, AA muhabirine, ilk roketin ardından olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini söyledi.

Eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var."

Terör örgütü dün de roketli saldırılar düzenlemişti

Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket ise boş alana isabet etmişti. 

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