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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-46" operasyonlarında 282 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 51 ilde, 5 günden bu yana devam eden "Gürz-46" operasyonlarında 282 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-46" operasyonlarında 282 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince "Terör örgütüne finans sağladıkları, örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri ve kanunsuz eylemler esnasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıkları" tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 51 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 5 gündür devam eden "Gürz-46" operasyonlarında 282 şüphelinin yakalandığını, 2 AK 47 tüfeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

18.02.2025


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