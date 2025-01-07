Dolar
35.34
Euro
36.75
Altın
2,645.63
ETH/USDT
3,671.00
BTC/USDT
101,837.00
BIST 100
10,085.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Seda Tolmaç  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Ankara

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu
"Gürz-36" operasyonlarında 65 terör şüphelisi yakalandı
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile Yılı" paylaşımı

Benzer haberler

Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak

Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsiline ilişkin düzenlemeye gidildi

Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsiline ilişkin düzenlemeye gidildi
MEB tarafından özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenleme yapıldı

MEB tarafından özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenleme yapıldı
Serbest muhasebecilikte 2025 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Serbest muhasebecilikte 2025 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet