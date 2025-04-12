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TEM'deki zincirleme kaza, FSM Köprüsü girişinde trafik yoğunluğuna neden oldu

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde yoğunluğa yol açtı.

Ali Cevahir Aktürk  | 12.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
TEM'deki zincirleme kaza, FSM Köprüsü girişinde trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul

FSM Köprüsü girişi Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolda önlem alan polis, iki şeridi geçici olarak trafiğe kapattı. Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu Ümraniye mevkisine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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