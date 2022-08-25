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TEM Otoyolundaki kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolunun Esenler mevkisinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Muhammed Gencebay Gür   | 25.08.2022
TEM Otoyolundaki kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, Esenler mevkisinde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobilde bulunan 6 kişiden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 3’ünün de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tedavisi süren diğer yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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