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Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

Mesut Karaduman  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın sert estiğini söyledi.

Balıkçıların hava şartlarından dolayı mecburi paydos ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Poyrazın sert esmesi, avlanmayı güçleştiriyor. Bütün balıkçılar havanın dinmesini bekliyor. Pazartesiye kadar poyrazın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar, ağ atmaya başlayacak." diye konuştu.

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

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