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Tekirdağ'da "TCG Işın" gemisi ziyarete açıldı

Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı.

Mesut Karaduman  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Tekirdağ'da "TCG Işın" gemisi ziyarete açıldı

Tekirdağ

Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Işın"da görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlardan Erdal Torlak, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi ailece gezdiklerini söyledi.

Her zaman ülkesiyle gurur duyduğunu ifade eden Torlak, "Bu gemileri, İHA, SİHA'ları görünce insanın tüyleri diken diken oluyor. İnşallah 'TCG Anadolu' gemisini de bir gün burada görmek istiyoruz." dedi.

Erkan Külcü de çok anlamlı bir günde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyi gezerek bilgi sahibi olma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

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