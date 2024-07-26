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Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Süleyman Coşkun Bozyel, Fırat Keskinkılıç  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Velimeşe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yakınındaki geri dönüşüm tesisine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel/AA

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


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Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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