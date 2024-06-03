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Tekirdağ'da işçi servisi ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Süleyman Coşkun Bozyel  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Tekirdağ'da işçi servisi ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisi ile kapalı kasa panelvanın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Mehmet Değirmenci idaresindeki 59 B 4450 plakalı panelvan, Hıdırağa Mahallesi'nde, Mustafa C. yönetimindeki 59 S 1550 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Değirmenci ile aynı araçtaki Refik Erkan Yedek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan servis sürücüsü ile araçtaki 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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