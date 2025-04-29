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Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor

Marmara Denizi'nde etkili poyraz nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar 3 gündür denize açılamıyor.

Mesut Karaduman  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Denize açılamayan küçük tekne balıkçıları, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizde poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Balıkçıların olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olarak beklemeye geçtiğini anlatan Pehlivanoğlu, "3 gündür poyraz etkisini sürdürüyor. Balıkçılar limanda ağ bakımı yaparak zamanı değerlendiriyor. Tahminlere göre 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Hava düzelince balıkçılar avlanmaya devam edecek." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da denizin tehlikeli hale gelmesi nedeniyle avcılığa ara verdiklerini ifade etti.

Öte yandan, Tekirdağ açıklarında demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker de hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

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