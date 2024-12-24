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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'da "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı"nda konuşuyor.
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Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025'te toplanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi.

Utku Şimşek  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025'te toplanacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.

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