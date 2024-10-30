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TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nden NEPTUNE STRIKE 24.2 kapsamında eğitim

Oğuzhan Sarı  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nden NEPTUNE STRIKE 24.2 kapsamında eğitim

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nin NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri kapsamında "Amfibi Akın" eğitimi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Arnavutluk'un Sazan Adası'nda gerçekleştirilen faaliyet kapsamında icra edilen eğitime ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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