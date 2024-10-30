TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nden NEPTUNE STRIKE 24.2 kapsamında eğitim
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nin NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri kapsamında "Amfibi Akın" eğitimi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Arnavutluk'un Sazan Adası'nda gerçekleştirilen faaliyet kapsamında icra edilen eğitime ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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📍 Sazan Adası/Arnavutluk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2024
NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri kapsamında, TCG ANADOLU’da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti, “Amfibi Akın” eğitimi gerçekleştirdi.
📍 Sazan/Albania
Within NEPTUNE STRIKE 24.2, battalion landing force deployed on TCG ANADOLU conducted “Amphibious Raid”… pic.twitter.com/IFQVImizxX