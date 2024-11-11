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TCG Anadolu ile TCG Derya, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisinin, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
TCG Anadolu ile TCG Derya, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz açıklarında gerçekleştirilen faaliyete yönelik fotoğraflara da yer verildi.

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