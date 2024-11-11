TCG Anadolu ile TCG Derya, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisinin, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz açıklarında gerçekleştirilen faaliyete yönelik fotoğraflara da yer verildi.
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📍Aksaz Açıkları— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2024
TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemimiz ile TCG DERYA denizde ikmal muharebe destek gemimiz, ilk defa "Denizde Akaryakıt ve Katı Yük İkmali" gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/p8LtlLATWe