TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki giderek güçlenmekte olan bir ilişkidir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Uluslararası ilişkiler bakımından Türkiye ile Pakistan arasındaki bu istisnai ilişki örnek gösterilecek, fevkalade zor görülecek ve giderek güçlenmekte olan bir ilişkidir.” dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, son yıllarda Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisinin güçlü bir şekilde her alanda gelişerek devam ettiğini belirterek, “Uluslararası ilişkiler bakımından Türkiye ile Pakistan arasındaki bu istisnai ilişki örnek gösterilecek, fevkalade zor görülecek ve giderek güçlenmekte olan bir ilişkidir.” dedi.
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Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Günü dolayısıyla büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Pakistan halkları arasında kalpten kalbe büyük köprülerle kurulan sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisinin bulunduğunu vurguladı.
“Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde Pakistan halkının verdiği fevkalade yüksek desteği unutmamız asla mümkün değildir.” diyen Kurtulmuş, Pakistan halkının, Türk halkı ne zaman dara düşse yardıma koştuğunu dile getirdi.
6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra da Pakistan’ın yardıma geldiğini ifade eden Kurtulmuş, “Aynı şekilde biz de Türk milleti olarak, Pakistan’ın bağımsızlığını kazandığı ilk günden itibaren her zaman Pakistan halkıyla beraber olduk, her zaman Pakistan'ın zor zamanlarında yanında olduk.” dedi.
Kurtulmuş, Pakistan'ın tezlerini her türlü uluslararası platformda savunduklarını ve savunmaya devam ettiklerini belirterek, “Son yıllarda Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkisi fevkalade güçlü bir şekilde her alanda gelişerek devam ediyor. Savunma sanayinde, ticarette, sanayide, eğitimde fevkalade güçlü ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca şunu da açıkça söylemek gerekir ki uluslararası ilişkiler bakımından Türkiye ile Pakistan arasındaki bu istisnai ilişki örnek gösterilecek, fevkalade zor görülecek ve giderek güçlenmekte olan bir ilişkidir.” şeklinde konuştu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ile Pakistan arasındaki sağlam dostluk ilişkisinin özellikle dünyanın fevkalade zor bir süreçten geçtiği bugünlerde daha büyük bir ihtiyaç olduğunu, bu dostluğun daha da kuvvetlendirilerek devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye ve Pakistan’ın, bölgelerinin parlayan iki yıldızı olarak yeni dünya sisteminde ismi öne çıkacak önemli ülkelerden olacağına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:
“Bu çerçevede hem bölgelerindeki yeni küresel gelişmelerin merkezi olmak bakımından hem de İslam dünyasının iki önemli yıldız ülkesi olmak bakımından Türkiye'nin de Pakistan'ın da üstüne tarihi sorumluluklar düşmektedir. Onun için bugünlerde dostluğumuzu, gücümüzü, kuvvetimizi, kudretimizi daha fazla artırmanın zamanı olduğunun altını çizmek isterim. Bugünlerde kuvvetlendireceğimiz ilişkilerimiz, sadece bugüne yansımayacak aynı zamanda gelecek nesillere de fevkalade güçlü bir Türkiye'yi ve fevkalade güçlü bir Pakistan'ı bırakmamıza vesile olacaktır. Türkiye-Pakistan dostluğunun ve kardeşliğinin kıyamet gününe kadar devam etmesini temenni ediyor, bu vesileyle kardeş Pakistan halkımıza barış, refah ve huzur diliyorum.”
TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.