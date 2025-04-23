TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan dolayısıyla resepsiyon verdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclisin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.
TBMM
Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyonda Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, davetlileri salonun girişinde karşıladı, tebrikleri kabul etti ve fotoğraf çektirdi.
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Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yabancı misyonların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, DEM Parti Eş Genel başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile ayrı ayrı sohbet etti.
Hatimoğulları ve Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile de sohbet etti.
DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları ile DEM Parti milletvekilleri, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebriklerini sunarak, fotoğraf çektirdi.
Resepsiyonu çok sayıda basın mensubu takip etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş soruları yanıtladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) hükmünün Genel Kurulda okutulmasına ilişkin, "Böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir, bunu tekraren söylüyorum. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız." dedi.
Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonunda ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının Genel Kurulda okutulmasına ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamayı hatırlattı.
Kurtulmuş, "TBMM başkanvekilleri, aslında TBMM Başkanı adına Meclisi yönetirler ve nasıl yönetecekleri de iç tüzükte çok detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Meclis Başkanı da başkanvekilleri de kendi kafalarına göre Meclisi yönetemez." yanıtını verdi. Bununla ilgili bir kuralın olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Meclise, Başkan adına gönderilecek metinler, ilgili iç tüzük maddesi gereğince gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmemişse, zaten o gün özel bir gündemle toplanmış olan, Sırrı Süreyya Önder'i düşünerek çalışmama kararı almış olan bir Mecliste, zaten oturum bitmişti. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir, bunu tekraren söylüyorum. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.