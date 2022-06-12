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Tavşanların kavgası fotokapan ile görüntülendi

Artvin'de ormanlık alanda iki tavşanın kavga ettiği görüntüler fotokapanla kaydedildi.

Yusuf Okur   | 12.06.2022
Tavşanların kavgası fotokapan ile görüntülendi

Artvin

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kentin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlardan birine, iki tavşanın arka ayakları üzerine kalkarak ön ayaklarıyla birbirine vurduğu anların görüntüsü yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kısa sürede 10 binlerce beğeni topladı.

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