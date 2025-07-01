Dolar
39.83
Euro
46.94
Altın
3,338.24
ETH/USDT
2,423.30
BTC/USDT
105,855.00
BIST 100
10,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Artvin'de arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren "apiturizm" faaliyetleri sürüyor

Artvin'de arıcılık ile doğa turizmini birleştiren "apiturizm" faaliyetleri kapsamında kente gelen turist kafilesi, üç günlük programını tamamladı.

Yusuf Okur  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Artvin'de arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren "apiturizm" faaliyetleri sürüyor Fotoğraf: Yusuf Okur - AA

Artvin

Valiliğin destekleriyle Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından başlatılan apiturizm çalışmalarıyla, saf Kafkas arısı ile üretilen bal ve arı ürünlerinin tanıtılması ve tüketiciyle doğrudan buluşturulması amaçlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zengin bitki çeşitliliği ve bozulmamış doğasıyla dikkati çeken kente gelen kafile, üç gün Şavşat, Murgul ve Borçka ilçelerindeki arılıkları ve doğal güzellikleri gezdi.

Katılımcılar, gezdikleri yerlerde arı yetiştiricilerinden bal üretimi ve arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, apiturizm gezisinin son gününde Kafkas arı ırkının gen merkezi Camili Havzası'nı gezdiklerini söyledi.

Artvin ve Camili bölgesinde apiturizmin ilk uygulamasını yaptıklarını belirten Özkırım, "Burada Kafkas arısı ile tüketiciyi buluşturuyoruz. Aynı zamanda tüketici ile üreticiyi buluşturuyoruz. Kafilemizde farklı meslek gruplarından tüketiciler Kafkas arısını ve ürettiği özel balı yerinde tadarak, maskenin içinde terleyerek görmüş oluyor." dedi.

Özkırım, gezi sürecinde Artvin'de bal üretimin yoğun olduğu her vadiyi gezip arı ve üreticilerle bir araya geldiklerini anlatarak, "Amacımız, tüketicinin balın ne kadar zor şartlarda üretildiğini görmesi. Markette kavanozdaki balı alırken bunu anlaması mümkün değil. Burada farklı meslek gruplarından çok farklı insanlar var, maskeyi giyiyorlar, arıya dokunuyorlar. Evlerine döndüklerinde arıya ve bala bakışları farklı olacak. Her yerde arıcılık yapmak zordur ama bu coğrafyada yapmak daha da zor." diye konuştu.

Kafilede yer alan Mustafa Ertekin ise fotoğraf sanatıyla uğraşan bir gezgin olarak doğa turizmiyle ilgilendiğini söyledi.

Bölgeye geçmişte fotoğraf gezileri dolayısıyla geldiğini belirten Ertekin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 yıl önce apiturizme ilgi duymaya başladım. Bir sivil inisiyatif oluşturduk, rotalar belirledik. Bu rotalardan biri de Kafkas arısının gen merkezi olan Artvin bölgesi. Her rotada farklı arı ve arıcılıkla karşılaşıyoruz. Bu turlara gelen herkes oranın arı ve balının yanında doğasını, kültürünü ve coğrafyasını da deneyimliyor."

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Durukan da bir süredir apiturizm kapsamında turlara katıldığını söyledi.

Turlarda arı ve arıcılıkla ilgili deneyim edinmelerinin yanında o bölgenin doğasını ve kültürünü de görme fırsatı bulduklarını dile getiren Durukan, "Hayallerimin, beklentilerimin üstünde bir tur oldu. Turun içinde bilgi, bilim, sanat, sosyallik, insan tanıma var. Bu yüzden birçok duyguyu aynı anda yaşadık. Tatmin edici ve doyurucu bir tur oldu." ifadelerini kullandı.

Artvin'in doğasına da hayran kaldığını ifade eden Durukan, gezide, arıcıların uğraşına ve arıya olan sevgilerine hayran kaldığını kaydetti.

Artvin'e ilk defa geldiğini belirten avukat Mücella Yurtoğlu Can ise gördüğü manzara karşısında adeta büyülendiğini dile getirdi.

Doğal güzelliği tarif edecek kelime bulamadığını vurgulayan Can, "Bu geziden çok keyif aldım. Hem arıyı tanıdık hem de eğlendik. Arıya dair bildiğim tek şey baldı. Arıları çok sevdim ve artık arılardan korkmuyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir ve Manisa'nın bazı bölgelerindeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da polis ekipleri yangından kurtardıkları kuş yavrularını besledi
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı
Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi

Benzer haberler

Artvin'de arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren "apiturizm" faaliyetleri sürüyor

Artvin'de arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren "apiturizm" faaliyetleri sürüyor

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı

Artvin'de park halindeyken hareket eden kamyonun dereye düşmesi kamerada

Artvin'de park halindeyken hareket eden kamyonun dereye düşmesi kamerada
Artvin'de Türk Hava Kurumunca 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verdi

Artvin'de Türk Hava Kurumunca 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet