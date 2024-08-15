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Tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi bir yıl olacak

Birinci derece tarımsal örgüt belgesi, onaylandığı tarihten itibaren bir yıl geçerli sayılacak.

Mustafa Çalkaya  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi bir yıl olacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, birinci derece tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi, onaylandığı tarihten itibaren bir yıl olacak. Söz konusu süre daha önce üç yıl olarak uygulanıyordu.

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Tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi bir yıl olacak
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