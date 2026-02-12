Dolar
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine ilişkin esaslar düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi için 100 milyon lira sermaye tahsis edildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine ilişkin esaslar düzenlendi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bakanlığın döner sermaye işletmesinin teşkilat yapısı, faaliyet alanları, gelirleri, giderleri, personelin görev ve sorumlulukları, elde edilen kardan personele dağıtılacak üretimi teşvik primi ile ilgili hususlar belirlendi.

Buna göre, işletmeye sermaye limiti olarak 100 milyon lira tahsis edildi. Tahsis edilen bu sermaye tutarı Cumhurbaşkanı kararıyla 4 katına kadar artırılabilecek. Bağış ve yardımlar, tahsis edilen limitle sınırlı olmaksızın sermayeye ilave edilecek.

İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı işletmeye tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karı ödenmiş sermayeye eklenecek. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermayeye ulaştıktan sonra elde edilen karın yüzde 20'si, hesap dönemini izleyen şubat ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere genel bütçenin ilgili muhasebe birimine yatırılacak. İşletmenin zararları, geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilecek ve ertesi yıllar karlarıyla kapatılacak.

İşletmenin malı yıl bilançosunda görülen konsolide karın, var ise geçmiş yıllar zararı mahsup edildikten sonra kalan kısmının en fazla yüzde 80'i, üretimi teşvik primi olarak dağıtılacak.

Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Merkez Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabında bulunan tutarlar ve bu tutarlara ilişkin gelirlerden üretim teşvik primi ödenmeyecek.

