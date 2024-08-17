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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." şeklinde konuştu.

Halil Şahin  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. (Orman yangınlarına karşı) Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var
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