TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.
Gaziantep
Alınan bilgiye göre, TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle otoyol gövdesinde hasar oluştu.
- Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
- İçişleri Bakanı Soylu: 6'nın üzerinde 6 deprem var, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgeye gideceğiz
Hasar nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı, trafik D-400 devlet yoluna yönlendiriliyor.