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TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

İrfan Aydoğdu, Uğur Baklacı  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı Fotoğraf: İrfan Aydoğdu/AA

Gaziantep

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, 5 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, otoyolda bir yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların Nizip ve Birecik ilçelerindeki hastanelere nakledildiğini ifade eden Çeber, "Otoyol, tek yönlü olarak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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