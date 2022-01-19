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TAG otoyolunda mahsur kalanlara Türk Kızılay'dan kumanya ve çorba ikram edildi

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi yakınlarında mahsur kalanlara, Türk Kızılay Kahramanmaraş ve Gaziantep şubelerinin gönüllülerince kumanya ve çorba dağıtıldı.

İzzet Mazı   | 19.01.2022
TAG otoyolunda mahsur kalanlara Türk Kızılay'dan kumanya ve çorba ikram edildi

Gaziantep

Kara yolları ekiplerinin otoyolu açma çalışmaları sürerken, Türk Kızılay Gaziantep ve Kahramanmaraş gönüllüleri de karların temizlendiği bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara kumanya ve sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, gazetecilere, dün Pazarcık ilçesinde petrol boru hattındaki patlama sonrası meydana gelen yangın bölgesinde dağıtım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yangın bölgesinden TAG Otoyolu Nurdağı bölgesine intikal ettiklerini anlatan Şerefoğlu, "Gece Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki patlama olan bölgede de ekiplerimiz sahadaydı. Şu anda yaklaşık 1000 kumanya ve 400 sıcak çorba dağıttık. Gaziantep'ten gelen arkadaşlarımız da 500 kişilik kumanya dağıttı. Ama ihtiyaç devam ediyor, birazdan takviye gelecek ve dağıtımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Şahin Akkaya da dün saat 17.00'den itibaren yolda mahsur halde beklediklerini belirterek, "Yapılan çalışmaları takdirle izliyoruz. Özellikle Türk Kızılay teşkilatının vatandaşlarımıza yapmış olduğu yardımdan dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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