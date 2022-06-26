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Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 26.06.2022
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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