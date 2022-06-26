Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/kijgpkYySd