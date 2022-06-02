Dolar
16.45
Euro
17.58
Altın
1,852.11
ETH/USDT
1,826.60
BTC/USDT
29,971.00
BIST 100
2,580.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenliyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de ‘’INCSOS VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'’nde konuşuyor
logo
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsa Toprak   | 02.06.2022
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
TÜİK bünyesinde Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı kuruldu
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bolu'da kadın belediye meclis üyesi Çınar hakkında 30 gün koruma kararı verildi
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri arıza nedeniyle yapılamıyor

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu