Dolar
38.06
Euro
43.24
Altın
3,215.51
ETH/USDT
1,559.90
BTC/USDT
82,121.00
BIST 100
9,347.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM’de "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kütahya Adliye Binası Açılış Töreni"nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü
logo
Gündem

Suriye'de devrik rejimin döşediği mayınlar Türkiye'nin desteğiyle temizleniyor

Suriye’nin Hama ilinde devrik rejim tarafından sivil yerleşim yerlerine döşenen mayınlar Suriye Savunma Bakanlığı tarafından temizleniyor.

Ahmet Karaahmet  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Suriye'de devrik rejimin döşediği mayınlar Türkiye'nin desteğiyle temizleniyor

Hama

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Hama’nın kuzey kırsalındaki Hamamiyet ve Cilime köylerinde, mayın temizleme çalışmalarına özel eğitimli birimler katıldı. Türkiye’den gönderilen araçlarla dün başlatılan mayın temizleme çalışmaları üç gün sürecek.

Suriye Savunma Bakanlığına bağlı 98. Zırhlı Tümen'in yürüttüğü mayın temizleme çalışmalarında yer alan Abdulkadir Nayif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrik rejimin döşediği mayınların yoğun olduğu birçok bölgeyi tespit ettiklerini kaydetti.

Bazı bölgelerde mayınları elle temizlediklerini ve gömülü mayınları da Türkiye’den gönderilen özel mayın temizleme araçlarıyla imha ettiklerini kaydeden Nayif, "Şu anda Hamamiyet bölgesinde çalışıyoruz. Hedefimiz, bu bölgeleri tamamen güvenli hale getirerek halkın evlerine ve köylerine güven içinde dönmesini sağlamak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğini bize her fırsatta gösteriyor
Suriye'de devrik rejimin döşediği mayınlar Türkiye'nin desteğiyle temizleniyor
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı mevsim ortalamalarının altında kaldı
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Suriye'de devrik rejimin döşediği mayınlar Türkiye'nin desteğiyle temizleniyor

Suriye'de devrik rejimin döşediği mayınlar Türkiye'nin desteğiyle temizleniyor

BMGK'de acil oturumla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ele alındı

Suriye ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için anlaşma imzalandı

BM: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, ülkedeki siyasi geçiş sürecini tehdit ediyor

BM: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, ülkedeki siyasi geçiş sürecini tehdit ediyor
Türkiye komşularına yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye komşularına yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyar dolarlık ihracat yaptı
PKK/YPG'li teröristler Halep kent merkezinden çekilmeye devam ediyor

PKK/YPG'li teröristler Halep kent merkezinden çekilmeye devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet