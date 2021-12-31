Dolar
13.23
Euro
14.98
Altın
1,822.20
ETH/USDT
3,797.10
BTC/USDT
47,977.00
BIST 100
1,850.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Suriye Görev Gücü"nde görevli komandolar Batman'dan Suriye'ye uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Batman Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar, dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

İbrahim Toprak   | 31.12.2021
"Suriye Görev Gücü"nde görevli komandolar Batman'dan Suriye'ye uğurlandı

Batman

Suriye'nin Mebruka bölgesinde görev yapacak 69 komando için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, törende yaptığı konuşmada, "Çıktığınız yolda aileleriniz bize emanettir bunu böyle bilin. Göreviniz mübarek yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

Askeri personelin yaptığı komando yemininin ardından dua edildi.

Törenden sonra yakınlarıyla vedalaşan komandolar, görev yerlerine hareket etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti
2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı
İngiltere Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor
Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı

Benzer haberler

"Suriye Görev Gücü"nde görevli komandolar Batman'dan Suriye'ye uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde görevli komandolar Batman'dan Suriye'ye uğurlandı

Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlatıldı

Rus vatandaşı Maria, Müslüman olup sevdiği Batmanlı gençle evlendi