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Somalı madenciler, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için THY uçağıyla Osmaniye'ye hareket etti

Soma'dan 90 madencinin bulunduğu yardım ekibi, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İzmir'den Osmaniye'ye hareket etti.

Meriç Ürer   | 07.02.2023
Somalı madenciler, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için THY uçağıyla Osmaniye'ye hareket etti

Izmir

Akşam saatlerinde otobüsle Soma'dan Adnan Menderes Havalimanı'na gelen madenciler, arama kurtarma ve yardım malzemelerinin uçağa transferine yardım etti.

Madencilerden Orhan Yiğit, olay yerine intikal ettiklerinde depremzedeler için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek kazma, kürek, balyoz, elbise, çizme, battaniye, su gibi hem arama kurtarma hem de yardım malzemesi götürdüklerini ve Soma'dan daha 2 otobüs madencinin geleceğini söyledi.

Madencilerden Hüseyin Yiğit, acının tüm Türkiye'nin acısı olduğunu ifade ederek "Biz de madenciler olarak oradaki kardeşlerimize bir nebze faydamız olur diye o bölgeye intikal edeceğiz. Arama kurtarma ekibi olarak gidiyoruz. Türkiye nasıl yıllar önce tamamıyla Soma bölgesi için yardıma koştuysa biz de aynı şekilde Soma bölgesindeki madenciler olarak deprem bölgesine yardım için gidiyoruz. Kaza olan maden, bizim komşu işletmemizdi. Biz de o acıyı yakinen yaşadık. Madenciler olarak biz de o tecrübeyi edindik. Şu anda o bölgedeki vatandaşlarımız için biz de yardım için burada bulunmaktayız." diye konuştu.

Somalı madenciler olarak benzer bir acıyı geçmişte yaşadıklarını anımsatan Mehmet Sena Arlı, "O zaman tüm Türkiye bize seferber oldu. Şu anda da görev bizim görevimiz. Biz de seferber olmayı düşünüyoruz. Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de iş makinalarını yola çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yolladığı araçlar arasında 12 tır lowbed, 2 greyder, 2 loder, 2 lastikli ekskavatör, 5 paletli ekskavatör, 3 hizmet aracı, 2 kar küreme aracı, 10 damperli kamyon, 2 damperli tır, 2 kasalı tır, 1 mobil veterinerlik aracı, 1 mobil tamir aracı, 5 cenaze aracı, 1 çoklu morg, 5 su tankeri ve 1 vidanjör yer alıyor.

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