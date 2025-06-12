Dolar
39.18
Euro
45.25
Altın
3,366.96
ETH/USDT
2,770.80
BTC/USDT
108,664.00
BIST 100
9,686.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 02.33'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21,55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
TÜGVA "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" ile öğrencileri bir araya getirecek
Manisa'da buğday tarlasında yangın
Gaziantep'te buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bazı illerde şiddetli rüzgar etkili oldu

Benzer haberler

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Bakan Kurum, Malatya'da tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı

Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Hacılar yurda dönüyor

Hacılar yurda dönüyor
Rusya: Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esir takası yapacağız

Rusya: Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esir takası yapacağız
Esenler'de meydana gelen kaza sonucu trafik yoğunluğu oluştu

Esenler'de meydana gelen kaza sonucu trafik yoğunluğu oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet