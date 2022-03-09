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İstanbul'da eğitime kar engeli

İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Mücahit Türetken, Hanife Sevinç   | 09.03.2022
İstanbul'da eğitime kar engeli

İstanbul

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.

Açıklamada, yarından itibaren İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de 14 Mart Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verildiği ifade edilen açıklamada, "İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

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