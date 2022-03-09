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Gündem

İstanbul'da yarından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 09.03.2022
İstanbul'da yarından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yarından itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 santimetre kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 santimetre üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

Son değerlendirmelere göre, İstanbul'da soğuk hava, kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın, gelecek hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.​​​​​​​

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