Dolar
14.64
Euro
16.06
Altın
2,013.36
ETH/USDT
2,745.00
BTC/USDT
42,136.00
BIST 100
2,035.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda, Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı'nda konuşuyor
logo
Gündem

İGA'dan yolculara "kar" uyarısı

Gökhan Yılmaz   | 09.03.2022
İGA'dan yolculara "kar" uyarısı

İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 10 ve 11 Mart tarihlerinde bileti olan yolcuları, kentte etkili olacak kar yağışı nedeniyle havalimanına gelmeden ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti

Benzer haberler

Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

İstanbul'da eğitime kar engeli

İGA'dan yolculara "kar" uyarısı

İGA'dan yolculara "kar" uyarısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den kar yağışı öncesi seferberlik çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den kar yağışı öncesi seferberlik çağrısı
İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri uzatıldı

İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri uzatıldı