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İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Muhammed Gencebay Gür, Tahir Turan Eroğlu   | 10.03.2022
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı

Istanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir. Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."

Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmeyecek

Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'den İstanbul istikametine 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişine izin verilmeyecektir" ifadesine yer verildi.

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