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İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Muhammed Gencebay Gür, Şükrü Gündüz   | 11.03.2022
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Metin Tokgöz / AA

İstanbul

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ederken Çamlıca tepesi ve yüksek kesimlerde yollar beyaza büründü.

TEM ve D-100 karayolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş bir şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde günün ilk saatlerinde şiddetli kar yağışı görülürken, bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Galata Köprüsü’nde ise bazı vatandaşlar şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden oltalarıyla balık tuttu.

İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

Otogarlardan otobüslerin çıkışları durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."

Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.


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