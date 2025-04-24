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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Paris Basketbol ile oynanan karşılaşmanın ardından Ülker Arena’da basın toplantısı düzenliyor.
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İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Muhammed Gencebay Gür, Yağız Ekrem Çiftçi, Ali Cevahir Aktürk  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesindeki denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

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Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

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