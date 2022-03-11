Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı
Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.
Sivas
İstanbul-Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.