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Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.

Halife Yalçınkaya   | 11.03.2022
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı

Sivas

İstanbul-Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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