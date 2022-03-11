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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Mustafa Bikeç, Burak Akay   | 11.03.2022
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.

Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

Mısır yüklü geminin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler konuyla ilgili bilgilendirilirken, geminin henüz bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.


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