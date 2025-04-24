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İstanbul'da 10 evden 4'ünün deprem sigortası yok

Marmara Bölgesi'nde en yüksek deprem sigortalılık oranı yüzde 83 ile Yalova'da olurken, İstanbul'un deprem sigortalılık oranının yüzde 62 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Mahmut Çil  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İstanbul'da 10 evden 4'ünün deprem sigortası yok

İstanbul

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin ardından deprem sigortaları yeniden gündeme geldi. İki yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem sigortasına yönelik ilgi artsa da hala ciddi sayıda ev Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip değil.

AA muhabirinin Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edindiği bilgilere göre, İstanbul'da zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 62 ve yaşayan poliçe sayısı ise yaklaşık 2,6 milyon seviyesinde bulunuyor. Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 olurken, yüzde 62'lik sigortalılık oranıyla İstanbul Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor.

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İstanbul'daki sigortalılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde kalmasına rağmen hala 10 evden 4'ünün deprem sigortasına sahip olmaması dikkati çekiyor.

Bölgelere bakıldığında ise sigortalılık oranında yüzde 64 ile Marmara Bölgesi ilk sırada yer alırken, en düşük sigortalılık yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi'nde oldu.

DASK verilerine göre Marmara Bölgesinde en yüksek sigortalılık oranına yüzde 83 ile Yalova ulaşılırken, Yalova'yı yüzde 82'yle Sakarya, yüzde 79'la Tekirdağ izledi. En düşük oran ise yüzde 47 ile Bilecik'te kaydedildi.

Sigorta sahipleri hasar ihbarlarını DASK'a iletebilir

Vatandaşlar, İstanbul'da dün gerçekleşen depremin ardından hasar gören sigortalı yapılar için DASK'ın "ALO 125" Zorunlu Deprem Sigortası Hattı'nı arayabilir, "www.dask.gov.tr" adresinden ve e-Devlet Kapısı'ndan hasar ihbarlarını kolayca gerçekleştirebilir.

Devletin güvence olarak sunduğu DASK, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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