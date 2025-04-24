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Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara ikramda bulunacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara ikramda bulunulacağını bildirdi.

Ümit Aksoy  | 24.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara ikramda bulunacak

İstanbul

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem ihtimali endişesiyle geceyi dışarıda geçirecek İstanbullu vatandaşlarımıza Vakıflardan bir sıcak çorba." ifadesine yer verildi.

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı ve Rami Kütüphanesi'nde vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikram edilecek.

İkramlar 21.00'den sonra başlayacak ve gece boyunca devam edecek.

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